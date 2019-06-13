МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Банк России предписал банку "Восточный" доначислить резервы еще на 5 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в фонде Baring Vostok. Банк уже исполнил это предписание в полном объеме и его финансовая устойчивость не вызывает сомнений, уточнили в "Восточном".

Фонды Baring Vostok контролируют 51,62% уставного капитала банка "Восточный", бизнесмен Артем Аветисян через компанию "Финвижн" — 32,02%. Однако суд 11 июня в рамках иска "Финвижн" обязал Baring Vostok немедленно исполнить соглашение о колл-опционе и продать компании Аветисяна 9,99% акций банка за 750 миллионов рублей. Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ, это определение суда может быть обжаловано, но обжалование не приостанавливает его исполнения. В результате исполнения этого опциона Baring потеряет контроль в банке — доля его фондов снизится до 41,63%, тогда как у Аветисяна будет 42,01%.

"Финансовое положение банка "Восточный" приближается к критическому, поскольку Центральный банк РФ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 миллиардов рублей на покрытие плохих кредитов, в основном связанных с корпоративным портфелем "Юниаструм банка", — сообщили в фонде.

В "Восточном" РИА Новости подтвердили получение нового предписания ЦБ, отметив при этом, что банк финансово устойчив и его способность отвечать по своим обязательствам не вызывает сомнений. "Банк получил предписание о доначислении резервов по ряду активов на сумму 5,1 миллиарда рублей. Банк исполнил очередное предписание ЦБ РФ в полном объеме и в указанный срок", — сообщили в "Восточном", добавив, что банк не нарушил обязательные нормативы достаточности капитала и на текущий момент не имеет не исполненных обязательств перед ЦБ.

Baring Vostok напомнил, что банк "Восточный" с сентября 2018 года начислил около 24 миллиардов рублей резервов, из которых более 20 миллиардов рублей относится к корпоративным кредитам "Юниаструма". "Фонды Baring Vostok по-прежнему готовы целиком финансировать рекапитализацию банка "Восточный" на 5 миллиардов рублей, предписанную ЦБ и согласованную между всеми акционерами ещё в 2018 году, в случае если акционеры, представляемые компанией Finvision, не смогут или не захотят выделить на это средства", — сообщил Baring Vostok.

Банк "Восточный" оказался в центре корпоративного конфликта в марте, когда его миноритарный акционер "Финвижн" подал к мажоритарию — кипрской Evison Holdings Limited, представляющей интересы Baring Vostok, иск с требованием исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года, который был заключен в рамках слияния "Восточного" и "Юниаструм банка", принадлежавших Baring и Аветисяну с партнерами соответственно. Предполагалось, что после передачи 9,99% акций объединенного "Восточного" доля в нем Аветисяна и партнеров вырастет до 50% плюс одна акция. Однако Baring отказался исполнять опцион, объяснив это выявленной ЦБ "дырой" в капитале "Восточного", которую инвестфонд считает вызванной действиями бывших акционеров "Юниаструма".