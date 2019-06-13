МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования обыкновенными акциями ПАО "Бест Эффортс Банк" на бирже в период с декабря 2016 года по май 2018 года, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций ПАО "Бест Эффортс Банк" на организованных торгах в период с декабря 2016 года по май 2018 года. Операции, являвшиеся манипулированием рынком акций, совершались двумя не связанными между собой группами физических лиц", — указывается там же.

Не имевшие очевидного экономического смысла сделки между лицами первой группы совершались на торгах Московской биржи в период с 31 октября 2017 года по 21 мая 2018 года на основании поручений с одинаковыми параметрами цены и объема, а заявки контрагентов поступали в торговую систему с минимальной разницей во времени, сообщает ЦБ.

"Обстоятельства совершения данных сделок и характер торгового поведения свидетельствуют о наличии предварительного соглашения между указанными лицами. При этом действия лиц группы 1 способствовали созданию видимости торговой активности и аномальному росту цены акций. В результате прочие участники рынка акций вводились в заблуждение относительно цены акций", — поясняет регулятор.

Как указывает регулятор, в ходе проверки при анализе торгов акциями на бирже были также выявлены операции манипулирования, которые совершались по предварительному соглашению второй группой. Торговые счета этих лиц были открыты у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг. Указанные сделки проводились в период с 22 декабря 2016 года по 22 мая 2017 года и приводили к существенному отклонению цены акций.

Банк России принял комплекс мер, направленных на пресечение нарушений федерального закона лицами, причастными к манипулированию рынком акций, в том числе в соответствии с требованиями КоАП.

ПАО "Бест Эффортс Банк" – банк некоммерческого партнерства развития финансового рынка РТС. Банк вошел в группу компаний НП РТС в ноябре 2013 года.

Согласно данным БИР Аналитик, "Бест Эффортс Банк" на 1 апреля занимал 267-е место в банковской системе РФ с активами в 4,1 миллиарда рублей.