МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Сбербанк вышел из капитала "Уралкалия", продав 10,18% акций компании, сделка закрыта 13 июня, следует из сообщения банка.

В четверг в пресс-службе крупнейшего российского банка РИА Новости сообщали, что Сбербанк принял обязательное предложение кипрской Rinsoco Trading Co, структуры Дмитрия Лобяка, бизнес-партнера Дмитрия Мазепина, о выкупе акций "Уралкалия" по цене 89,3 рубля за акцию.

Этот пакет Сбербанк приобрел в конце прошлого года у Rinsoco Trading Co. Структура Лобяка тогда сохранила у себя еще 10,18% акций.

"Прекращение доли участия… Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания… составляет 10,17998096% голосующих акций… после наступления соответствующего основания: 0", — говорится в сообщении банка.

"Уралкалий" — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, производственные активы компании включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске (Пермский край) на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. "Уралхим" Дмитрия Мазепина владеет порядка 20% акций "Уралкалия".