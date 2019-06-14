МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Банк России не видит "пузыри" в потребительском кредитовании сегодня ни по каким из показателей, но они могут возникнуть, поэтому ЦБ предпринимает меры, чтобы они не возникли в будущем, сообщила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банк России в начале недели объявил, что вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании: в регулирование вводится показатель долговой нагрузки и с 1 октября планируется установление надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК).

"Что касается потребительского кредитования, еще раз повторю: там нет "пузыря" сейчас. Мы это не видим ни по каким показателям. На это, кстати, указывает динамика розничного товарооборота, о чем мы говорили. Но "пузыри" могут возникнуть: потребительское кредитование, ипотечное кредитование", — сказала Набиуллина.

"Пузыри" при этом могут очень быстро накапливаться, поэтому регулятор предпринимает макропруденциальные меры, чтобы избежать в будущем накопление "пузырей", которые будут создавать в будущем риски финансовой стабильности, добавила глава ЦБ.

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в конце мая сообщила, что долговая нагрузка россиян в 2019 году достигнет пика 2014 года в 10,4% или даже его превзойдет, если не удастся замедлить кредитование. Юдаева отметила, что основной вклад в рост долговой нагрузки населения вносят необеспеченные потребительские кредиты.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил 6 июня на сессии ПМЭФ, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор предпринимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.