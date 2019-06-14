МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Переводы физлиц из России за рубеж в первом квартале 2019 года сократились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 7,4% — до 9,4 миллиарда долларов, свидетельствует статистика ЦБ РФ.

Из России в страны дальнего зарубежья перевели 6,9 миллиарда долларов, в СНГ — 2,5 миллиарда долларов. Средняя сумма одного перевода составила 114 и 216 долларов соответственно.

Больше всего переведено было в Швейцарию (1,3 миллиарда долларов), Узбекистан (818 миллионов долларов) и Великобританию (573 миллиона долларов). В Украину перевели 80 миллионов долларов.

В свою очередь, в пользу физлиц в Россию было переведено 5,7 миллиарда долларов, что на 7,3% больше аналогичного показателя прошлого года. Из стран дальнего зарубежья перевели 4,9 миллиарда долларов, из СНГ — 832 миллиона долларов. Средняя сумма одного перевода составила 345 и 216 долларов соответственно.

Перевели больше всего из Швейцарии (чуть больше 1 миллиарда долларов), Латвии и США (по 484 миллиона долларов). Из Украины перевели 39 миллионов долларов.