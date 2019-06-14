МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Банк "Восточный" отмечает риски нарушения обязательных нормативов достаточности капитала, просит членов совета директоров предпринять усилия по поддержанию финансовой устойчивости банка, следует из письма исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, имеющегося в распоряжении агентства "Прайм".

Нестеренко напомнил, что банк полностью отразил резервы, указанные в новом предписании Банка России и в настоящее время соблюдает все обязательные нормативы ЦБ.

"В базовом прогнозе, с учетом динамики прибыли банка, запас по нормативам достаточности капитала будет расти в течение года и составит на конец второго квартала 1 миллиард рублей, на конец третьего квартала — 2,5 миллиарда рублей, на конец года — 4 миллиарда рублей. При этом прогноз не предусматривает наступления каких бы то ни было нештатных ситуаций, требующих неучтенного потребления капитала", — говорится в письме.

По мнению Нестеренко, вероятность возникновения таких ситуаций существенно возросла "вследствие целого рода обстоятельств". К высоко вероятным событиям, которые могут привести к непрогнозируемому потреблению капитала, Нестеренко относит, в частности, новые предписания ЦБ относительно мер, принятых для поддержания капитала и предписания ЦБ по обесценению некотируемых ценных бумаг.

"В текущих условиях достаточность капитала банка оценивается как критически низкая и не способна абсорбировать любую из указанных нештатных ситуаций. При наступлении указанных событий банк неминуемо нарушит обязательные нормативы достаточности капитала со всеми вытекающими негативными последствиями для финансовой устойчивости банка", — подчеркивается в письме.

"Прошу вас, как представителей акционеров, предпринять все возможные усилия по поддержанию финансовой устойчивости банка в любой форме — проведение эмиссии, взносы акционеров, выкуп активов с текущим резервом в 100% и тому подобное", — сказано в письме.

В Baring Vostok подтвердили получение такого письма и его содержание.