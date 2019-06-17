МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ, Илья Нестеров. Частные клиенты, которые приходят сейчас на фондовый рынок, инвестируют более осторожно и обдуманно, совершая меньше операций, чем это было пять лет назад. О притоке частных инвесторов на биржевой рынок и их влиянии на объемы торгов, а также о новых проектах Московской биржи в интервью агентству "Прайм" в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказала управляющий директор по фондовому рынку, член правления Московской биржи Анна Кузнецова.

- Расскажите, пожалуйста, о создаваемом секторе устойчивого развития. Зачем он нужен? Какие бумаги будут сюда включаться?

— Мы сейчас готовим новую редакцию правил листинга, которая предусматривает создание сектора устойчивого развития для стимулирования выхода на рынок новых эмитентов, реализующих проекты природоохранного и социального значения. В нем будет бумаги трех типов: "зеленые" облигации, "социальные" облигации и облигации компаний, которые реализуют наилучшие доступные технологии. Акции пока в новый сектор не предполагаем включать.

После того, как мы введем новые правила листинга, мы включим в него первые компании. У нас уже есть один выпуск "зеленых" облигаций на 1,1 миллиарда рублей — он разместился в декабре 2018 года.

Еще с одним эмитентом мы сейчас работаем также над выпуском "зеленых" облигаций. Я уверена, что после запуска сектора появятся и другие компании. Очевидно, что здесь есть несколько близких направлений. Это строительство дорог, переработка мусора, водо- и теплоснабжение.

- Большой ли запрос на "зеленые" бонды от компаний?

— Запрос от компаний есть. Российский бизнес все больше и больше задумывается о корпоративной социальной ответственности, об экологии. Мне кажется, что спрос есть не только от компаний, но и от инвесторов. Сегодня инвесторы — и розничные, и институциональные придают большую значимость ответственности за то, что они делают. Для таких инвесторов будут важны "зеленые" и "социальные" облигации.

Второй тип инвесторов, на который я рассчитываю, — иностранные инвесторы. В некоторых странах есть фонды, ориентированные на "зеленые" облигации. Российские активы в этих портфелях будут интересным вариантом диверсификации. Поэтому я думаю, что выпуски будут, но, как и любое новое дело, сектор будет развиваться постепенно.

- Вы можете сказать, когда сектор может быть запущен?

— Я надеюсь, что это случится летом.

- Довольны ли вы динамикой индексов устойчивого развития?

— Мы совместно с РСПП запустили два индекса: "Вектор устойчивого развития" и "Ответственность и открытость".

В расчет индекса "Ответственность и открытость" входят акции 22 компаний – лидеров по раскрытию информации в области устойчивого развития, он считается по капитализации с учетом free-float, то есть аналогично нашему основному индексу.

В состав индекса "Вектор устойчивого развития" включены акции 15 компаний, показавших лучшую динамику по показателям устойчивого развития в соответствии с оценкой РСПП.

С основным индексом МосБиржи корректно сравнивать индекс "Ответственность и открытость". Если сравнить индексы устойчивого развития в разных странах мира, то мы увидим, что динамика акций компаний, которые уделяют большое внимание ESG-фактору, лучше, чем в среднем по рынку. С начала года разница между динамикой основного Индекса МосБиржи и индекса "Ответственность и открытость" составила 0,9%. Это достаточно существенное значение, чтобы мы подтвердили мировой тренд, который сформировался там в течение многих лет.

В годовом исчислении индекс Московской биржи по состоянию на конец мая вырос на 12,5%, а индекс "Ответственность и открытость" — на 13,4%.

- Какое может быть развитие у этого инструмента, возможно, будет запущен дериватив или БПИФ?

— Идеальное развитие, какое мы бы увидели — это появление продуктов на этот индекс: БПИФы и ETFs. Конечно, нам интересно, чтобы на все индикаторы, которые у нас появляются, создавались инвестиционные продукты.

- Вы доводили до компаний это свое желание?

— Конечно, до управляющих компаний доводили. Они думают.

- Какой объем торгов БПИФами с начала года? Довольна ли биржа результатами запуска нового инструмента?

— Как мне кажется, важнее, сколько денег БПИФы собрали. На сегодняшний день запущены семь биржевых паевых инвестиционных фондов от пяти управляющих компаний. Они собрали около 6 миллиардов рублей.

Основной объем пришелся на этот год, потому что в 2018 году было всего два фонда, и мы набирали опыт.

Я рассчитываю, что до конца года появятся фонды еще от нескольких управляющих компаний. Полагаю, пять новых фондов вполне могут появиться, также может расшириться круг управляющих компаний, которые их выпускают.

Мне этот инструмент очень нравится. Я считаю, что для новых инвесторов, которые массово приходят на рынок, приобрести продукт с понятной декларацией — интересно и оправдано.

- Какими темпами идет прирост розничных инвесторов на бирже?

— В последние несколько лет мы наблюдаем активный приток частных инвесторов на биржевой рынок, для чего созданы все условия.

Первое — это технологии. С 2015 года, когда появилась возможность дистанционного открытия счетов, были сняты барьеры для входа на этот рынок.

Второе — налоговые стимулы: индивидуальные инвестиционные счета, возвращение льгот на долгосрочное владение ценными бумагами, освобождение от НДФЛ купонов по облигациям, отмена валютной переоценки по еврооблигациям Минфина России. С таким пулом налоговых стимулов не начать инвестировать на фоне низких процентных ставок по депозитам, на мой взгляд, неоправданно. Хотя бы начинать и пробовать нужно.

Последнее, не менее важное, — это появление удобных интерфейсов. Сегодня практически у всех крупнейших банков и брокеров есть собственное мобильное приложение с удобным интерфейсом, позволяющим начинающим инвесторам получить инвестиционную идею, сравнить ценные бумаги с депозитом и друг с другом.

Кроме этого, банки активно включились в продвижение этой услуги. Если пять лет назад только 35% клиентов приводили банки, а 65% — брокеры, то сейчас все с точностью до наоборот: 75% клиентов приводят банки и 25% брокеры.

Я помню ситуацию, когда в 2015 году на Шанхайской бирже после создания торгового моста с Гонконгской биржей за два месяца было открыто 800 тысяч счетов. Тогда я подумала, что это, наверное, доступно только для Китая, где 1,3 миллиарда населения.

Но в 2018 году мы зарегистрировали 700 тысяч новых клиентов, в этом году регистрируем по 100 тысяч новых счетов ежемесячно и будем стремиться к миллиону по итогам года. Это абсолютный рекорд. Я считаю, что за два последних года мы можем стать мировым кейсом по привлечению клиентов.

Но здесь нужно оговориться. Приток новых клиентов не сильно сказывается на объеме торгов, и, может быть, это хорошо. Клиенты, которые приходят сейчас, совершают меньше операций, чем это было пять лет назад. Это значит, что они инвестируют более осторожно и обдуманно.

Я думаю, что этот тренд в течение ближайших двух-трех лет сохранится. В конце концов еще не все российские банки стали предоставлять эту услугу, даже из крупных игроков. Поэтому, мне кажется, у нас здесь есть потенциал для роста.

- Какие планы у Московской биржи по привлечению розничных инвесторов на фондовый рынок?

— Для популяризации инвестирования и привлечения физических лиц на финансовый рынок биржа проводит специализированные мероприятия, обучающие семинары, конкурсы, а также реализует масштабные проекты по финансовому просвещению.

В настоящее время мы работаем над созданием маркетплейса финансовых продуктов, который позволит физическим лицам в режиме онлайн видеть предложения российских финансовых институтов по депозитам, сравнивать их между собой и дистанционно приобретать. С 2017 года в партнерстве с ведущими брокерами развиваем онлайн-площадку place.moex.com для продвижения биржевых инструментов. Третий год подряд проводим городское мероприятие – Ярмарку финансовых решений FINFAIR для повышения уровня информированности граждан о наиболее надежных способах сохранения личных сбережений и методах грамотного планирования семейного бюджета.

Работает Школа Московской биржи, проводятся ежегодные конкурсы для частных инвесторов – "Инвест Триал" и "Лучший частный инвестор".

Мы реализовали возможность онлайн-регистрации клиента на бирже, которая занимает теперь не более двух минут.

Сейчас работаем над сокращением времени зачисления денег клиента на брокерский счет. Если брокером является банк, деньги можно завести быстро на биржу, но если брокер — не банк, то в зависимости от технологии управления денежной позицией на бирже у брокера это может занимать от одного до трех дней.

- Как вы считаете, разговоры со стороны регуляторов о возможной модернизации ИИСов могут ухудшить статистику развития продукта?

— Я считаю, ИИС типа "А", по которому инвесторы получают налоговый вычет, показал неплохую динамику. ИИС типа "Б" сработал хуже.

Для этого есть несколько причин. Возможно, ИИС второго типа должен был быть более интересен состоятельным клиентам, но для них три миллиона рублей за три года — небольшая сумма, поэтому ее нужно увеличивать.

Кроме того, ИИС первого типа сравнивался с депозитом с точки зрения доходности и баланса интересов, поэтому клиенту было просто объяснить его преимущества.

Чем хорош ИИС? Клиент может совершать активные операции в течение всего трехлетнего периода в отличие от льготы на долгосрочное владение. Необходимо провести комплексный анализ и понять, как ИИС типа "Б" можно улучшить, чтобы он был таким же эффективным стимулом, как ИИС типа "А".

- Белоруссия готовит размещение облигаций на Московской бирже, как и белорусский ритейлер "Евроторг"? Стоит ли ожидать массового выхода зарубежных эмитентов на Московскую биржу?

— Я считаю, что Московская биржа может и должна стать региональным хабом по привлечению денег. Поэтому я жду, конечно же, компании из разных стран. Два эмитента из Белоруссии уже анонсировали выход на публичный рынок.

- Эмитенты из каких страны еще могут прийти на Московскую биржу?

— Мне кажется, что ближе всего к этому как раз Белоруссия и Казахстан.

- Есть ли у российского инвестора запрос на приобретение зарубежных акций или облигаций?

— Интерес частных инвесторов торговать не только на российском рынке, но и на глобальных – естественен. Хорошо, что российское законодательство разрешает гражданам покупать иностранные ценные бумаги, предоставляя возможность инвестировать на глобальных рынках в российской юрисдикции, получать легальный доход и платить налоги.

- Проект по запуску торгов иностранными ценными бумагами на Московской бирже заморожен?

— Мы продолжаем анализировать целесообразность и возможности этого проекта, проект не заморожен. Окончательного решения у нас пока нет.

Мне кажется, наличие выбора в супермаркете гораздо лучше, чем его отсутствие. И этот выбор мы стараемся предоставлять нашим клиентам. На сегодня на Московской бирже торгуются 23 ETFs и биржевых фонда, которые покрывают восемь стран, в том числе есть продукты на индекс S&P, на индексы MSCI, на индексы высокотехнологичных компаний, на индекс казахстанской KASE. Обращается фьючерс на индекс акций американских эмитентов (US500). Порядка 60 выпусков еврооблигаций в листинге Московской биржи и доступны для розничных инвесторов, с более 300 выпусками еврооблигаций можно заключать сделки репо.

- Рассматриваете ли вы еще идею о дополнительной вечерней сессии на рынке акций?

— Мы обсуждаем вечернюю сессию на фондовом рынке. Вопрос сложный, потому что вечернюю сессию необходимо поддерживать и технически, и физически, и не только нам, но и участникам.

С одной стороны, срочный и валютный рынок уже торгует до 23.50 мск, и нам не сложно запустить еще один сегмент, потому что после запуска проекта единый пул система фондового рынка работает, пока работают все рынки.

Участникам чуть сложнее, потому что у каждого свои технологии, они постепенно будут принимать решение, кто дает клиенту вечернюю сессию, кто нет.

Мне кажется, с таким приходом физических лиц на фондовый рынок, и с учетом того, что в нашей стране банковская система работает онлайн 24 часа в сутки семь дней в неделю круглый год, запуск вечерней сессии на фондовом рынке просто неизбежен.

- Московская биржа уже утвердила в окончательном варианте методологию борьбы с аномальными колебаниями цен неликвидных инструментов, такими, например, как акции Объединенных кредитных систем (ОКС)?

— Для нас факт сильного движения цены акций компании ОКС в начале этого года был неожиданным. Мы не были свидетелями ситуации, когда на маленьких объемах в неликвидной бумаге начинались такие сильные движения.

Для нас это был новый опыт. Как мы отреагировали? Мы очень быстро посмотрели мировой опыт. Оказалось, что в этой части больше всего информации в регулировании Японии, там такой тип поведения инвесторов признаётся манипулированием и называется deliberate price formation (деятельность, направленная на агрессивную покупку/продажу ценных бумаг по нерыночным ценам), ответственность за такие сделки несет как инвестор, который их совершил, так и брокер, который его обслуживает.

Интересно, что международный опыт говорит о том, что поскольку объемы в таких сделках небольшие, то зачастую даже нефинансовый результат является основной целью.

Я не знаю, как это явление будет названо в российском регулировании, но на рабочей группе с участниками рынка мы выработали методологию, согласно которой теперь действуем. Суть в том, что обычно допустимое внутридневное отклонение цены неликвидной бумаги составляет 40%. В случае сильных движений, если мы фиксируем их в течение нескольких дней, в зависимости от того, в какую сторону было это движение, мы ставим несимметричный коридор, то есть не 40% с каждой стороны, а с одной стороны 10%, с другой — 40%, и ждем стабилизации цены.

До конца года посмотрим на опыт использования новой методологии (кроме ОКС были и другие акции с сильным движением), обобщим его и, возможно, к концу года будем вносить какие-то корректировки.