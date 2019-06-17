МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Банк России готов предметно расширять систему страхования вкладов, но в пределах разумного, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

В настоящее время предельная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей.

В середине мая глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев сообщал в интервью РИА Новости, что ЦБ и АСВ подготовили законопроект о компенсации вкладчикам рухнувших банков до 10 миллионов рублей в особых ситуациях. Он тогда отмечал, что речь идет о средствах, полученных от продажи жилой недвижимости, получении наследства, социальных выплат и пособий – то есть о ситуациях, при которых на счете гражданина "временно аккумулируются денежные средства в размере, превышающем нынешний лимит страхового возмещения".

"Мы действительно как Центральный банк вместе с Агентством по страхованию вкладов признаем целесообразным расширение охвата системы страхования вкладов дополнительных категорий банковских клиентов. Это отдельные случаи для физических лиц, перечень даже мы согласовали, и перечень для юридических лиц с тем, чтобы защитить средства наиболее социально уязвимых категорий", — сказал он, выступая в Госдуме.

"Мы ищем гармонию интересов между интересами профессионального банковского сообщества и интересами других экономических агентов ради достижения социального мира… Мы готовы предметно расширять систему страхования вкладов, но в пределах разумного", — добавил первый зампред ЦБ.