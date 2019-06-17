МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Наибольший рост среднего размера ипотечного кредита в первом квартале текущего года был отмечен в возрастной группе заемщиков старше 65 лет, свидетельствует исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Так, по данным около 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ, средний размер кредита на покупку жилья в первом квартале 2019 года у заемщиков старше 65 лет вырос на 38,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 830 тысяч рублей. При этом средний размер ипотечного кредита увеличился и в других возрастных сегментах заемщиков, в том числе: моложе 25 лет (+16,8%), от 25 до 29 лет (+17,9%), от 30 до 39 лет (+16,7%), от 40 до 49 лет (+17,2%), от 50 до 59 лет (+17,8%) и от 60 до 65 лет (+26,4%).

При этом несмотря на такую опережающую динамику заемщики старше 65 лет остаются самыми "скромными" с точки зрения средней величины ипотечного займа, а самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости в первом квартале 2019 года брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет – 2,55 миллиона рублей. В целом же по стране в первом квартале средний размер ипотечного кредита вырос на 17,3% (или на 350,6 тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 2,38 миллиона рублей (в первом квартале 2018 года – 2,03 миллиона).

Кроме того, наибольший средний размер ипотечного кредита в первом квартале (среди 30 регионов-лидеров по объемам этого вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (4,68 миллиона рублей), Московской области (3,52 миллиона), Ямало-Ненецком автономном округе (2,96 миллиона), Санкт-Петербурге (2,94 миллиона) и Ленинградской области (2,75 миллиона рублей).

В свою очередь, наибольшую динамику роста среднего размера ипотечного кредита продемонстрировали Воронежская область (+27,7%), Татарстан (+27,3%), Приморский край (+23,8%), а также Республика Саха (Якутия) (+23,1%) и Волгоградская область (+23,0%), а наименьшие темпы роста были отмечены в Свердловской области (+4,1%), Пермском крае (+6,5%), Ямало-Ненецком автономном округе (+8,6%), Москве (+8,9%) и Московской области (+9,3%).

"Доступ граждан к кредитным ресурсам банков в последние годы упростился, однако тело ипотечных кредитов, а следовательно и объемы ежемесячных платежей по ним, существенно выросли. В этой связи заемщикам следует помнить, что получение ипотеки – это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни", — прокомментировал ситуацию гендиректор НБКИ Александр Викулин.