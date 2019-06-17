МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ, Илья Нестеров. В настоящее время на рынке сложились неплохие условия для выхода российских компаний на публичный рынок, и недавнее размещение HeadHunter тому подтверждение: IPO рекрутинговой компании показало, что спрос на российские активы есть, но он избирателен. Как привлечь инвесторов компаниям, которые готовятся к размещению, к каким секторам экономики инвесторы проявляют повышенный интерес и стоит ли ожидать новых сделок на рынке в этом году, в интервью агентству "Прайм" на полях Петербургского международного экономического форума рассказал глава группы по сделкам на рынках акционерного капитала в России и СНГ ИК "Ренессанс Капитал" Дмитрий Бродский.

- Есть ли в повестке дня расширение географии "Ренессанс Капитала", например, в СНГ?

— Мы уже очень давно не исключительно российский банк. Это наша во многом отличительная черта и преимущество, потому что так или иначе для глобальных инвесторов Россия не является единственным рынком инвестирования. Они инвестируют либо на развивающихся, либо на пограничных финансовых рынках, и чем большую географию в рамках данных групп инвестиционный банк способен предложить, тем это лучше и актуальней для инвесторов.

Страны бывшего СССР — не все из них входят в СНГ — привлекают довольно большое внимание. Например, у нас очень много сделок в Грузии. Там есть четыре публичных компании, и мы работали со всеми из них: размещали облигации и организовывали IPO. Например, на прошлой неделе 12 июня мы организовали выпуск еврооблигаций TBC Bank объемом 300 миллионов долларов.

Казахстан вызывает большой интерес своей обширной программой приватизации. При этом там есть и другие интересные компании, которые под эту программу не подпадают, но рассматривают возможности выхода на рынки капитала.

В последнее время большой интерес вызывают также Белоруссия, Армения, а также Узбекистан – крупная экономика, вставшая на путь реформ.

Мы представлены на всех перечисленных рынках, и не только. При этом нам не нужно открывать подразделение в каждом регионе, в котором мы организуем сделки. Мы успешно ведем деятельность из наших офисов в Москве и Лондоне, где сосредоточены наши основные возможности в сфере инвестиционно-банковского бизнеса. Также у нас есть пять офисов на территории Африки, которые позволяют нам охватить своим присутствием практически весь континент.

- Новые офисы планируете открывать где-то еще?

— Мы всегда готовы рассмотреть новые возможности, но это должно быть экономически обосновано. Собственный офис в любом регионе – это, прежде всего, дополнительные издержки, и они должны быть оправданы в долгосрочной перспективе.

- Вы будете принимать участие в большой приватизации Казахстана?

Да, мы подаем заявки на участие в тендерах. Надеемся стать одним из участников этого масштабного процесса.

- Какие могут быть сделки из Узбекистана после размещения суверенных евробондов страны?

Размещение суверенных евробондов откроет путь, прежде всего, корпоративным выпускам облигаций, а также сделкам на рынке акционерного капитала. Узбекистан – крупная экономика с населением 33 миллиона человек, значительными природными ресурсами и большим количеством компаний. Нам еще предстоит увидеть, встанет ли она действительно на путь реформ, о котором мы говорим, и будет ли это долгосрочной историей. Но пока интерес к региону очень высокий, мы получаем много вопросов от инвесторов.

При этом важно понимать, что Узбекистан – это лишь часть происходящего на постсоветском пространстве, где сейчас наблюдается достаточно высокая активность в целом. Так, на рынки капитала активно выходят грузинские и казахские банки, есть высокий интерес инвесторов к активам, и мы как инвестиционный банк не должны оставаться в стороне.

- Какая степень готовности местных эмитентов?

Естественно, она пока еще ранняя, но все приходит со временем. Эти процессы определяются законами рынка: как только на активы появляется спрос, это лучший стимул для эмитентов начинать готовиться к размещениям.

В России, например, степень готовности эмитентов высокая, но при этом, к сожалению, не все желаемые сделки реализуемы.

- Как сильно изменило ситуацию на этом рынке снятие санкций с "Русала"?

— Радикально это ничего не изменило, но безусловно принесло положительные результаты. Появился механизм защиты миноритарных инвесторов в случае введения санкций. Даже если вдруг по какой-то причине собственники попадут под санкции, важно, чтобы частные инвесторы не потеряли все, как это могло произойти с Русалом и En+.

Это обеспечило поддержку многим компаниям, и мы можем наблюдать, что опасения инвесторов относительно санкций несколько утихли. Время от времени появляются разговоры о новых мерах, но, как нам кажется, инвесторы понимают, что если и будет какое-то негативное влияние, оно не будет столь существенным.

- Много ли эмитентов вернулись к идее проведения сделок после снятие санкций с "Русала"?

— Очень много компаний рассматривают возможность размещения. IPO HeadHunter продемонстрировало, что определенные размещения возможны. Другие размещения — которые не произошли — показывают, что инвесторы избирательны и не всегда готовы, как минимум, платить ту оценку, которая приемлема для акционеров. Так что есть сделки, которые в принципе реализуемы, но компании не заинтересованы в них любой ценой.

Мы наблюдаем высокий интерес инвесторов к сектору технологий и финтех, причем к активам не только из России, но и из EMEA в целом. Недавно состоялось несколько размещений из Дубая, Нигерии.

Разговоров вокруг потенциальных размещений много. Но, повторюсь, решает все готовность инвесторов платить долларом или рублем за приемлемую для собственников оценку.

- Как бы вы оценили итоги единственного IPO за последние годы из РФ – HeadHunter? Можно ли назвать успешной эту сделку?

— Без сомнения это успешная сделка, и это неудивительно. Сделка показала, что спрос на российские активы есть, но он избирателен и направлен на потенциал роста.

В России много дивидендных историй, но как показывает практика именно рост стоимости привлекает инвесторов больше и дает лучшую оценку. HeadHunter предложил очень хорошее сочетание быстрого роста, дивидендов и интернет-бизнеса с акцентом на ритейл. Компания смогла провести очень хорошую сделку и продемонстрировала, что размещения в текущей ситуации возможны. Но чтобы привлечь инвесторов, инвестиционная история должна быть определенного качества.

Например, если посмотреть на то, как торгуется TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", то интерес к ним огромный.

- Возможно ли возвращение IPO IBS в активную фазу работы после размещения HeadHunter?

— Я не могу комментировать. Скажу только, что сейчас очень многие компании рассматривают возможность размещения, но это решение должно в значительной степени зависеть от их внутренней истории, готовности, результатов. HeadHunter, например, выбрали правильный момент. С одной стороны они показали впечатляющую динамику, с другой стороны — впереди еще хороший рост. Это удачная комбинация факторов.

- Компании рассматривают возможность выхода на рынок. А на какие площадки они смотрят?

— Москва, Лондон, Нью-Йорк. Учитывая, что HeadHunter размещался именно в США, мы получаем сейчас больше вопросов именно по американским площадкам. Однако спрос на хорошую историю найдется вне зависимости от площадки.

Да, международные площадки добавляют большей возможностей для участия международных инвесторов, но, с другой стороны, многие компании сейчас выбирают Московскую биржу, чтобы получить российский спрос. Поэтому площадка не так важна, как хорошая инвестиционная история.

Уверен, хороший актив можно удачно разместить и на Московской бирже. Например, "Детский мир" очень неплохо торгуется в Москве. В свое время "Алроса" делала размещение в России, и в нем участвовали крупнейшие международные фонды.

- Можно ли выделить какую-либо отрасль экономики, компании из которой готовят наибольшее число сделок?

— На самом деле, очень большой диапазон компаний, которые рассматривают возможность размещения. Среди них компании финтех-сектора, которые во всем мире показывают наибольший рост.

Есть и более традиционные бизнесы, которые тоже изучают возможности для размещения. Все будет зависеть от спроса инвесторов. Например, "Сибур" — компания, которая очень интересна инвесторам. Когда и если они решат выйти на IPO, ее, несомненно, ждет огромный спрос инвесторов.

- Стоит ли ждать новых сделок до конца года? Или уже речь стоит вести о 2020-2021 годах?

— Если компания готова, то сделку можно сделать и за три-четыре месяца. Более реалистичные сроки – шесть-девять месяцев. Если исходить из этого, то все может быть и в этом году либо в 2020-м.

А вот состоятся эти сделки или нет, будет зависеть от рынков, ситуации с санкциями, которые очень сильно помешали нам в апреле-мае 2018 года, когда было неплохое окно на глобальных рынках, но Россия была исключена из него.

- Возможен ли выход иностранных эмитентов на Московскую биржу, в том числе из соседних стран?

— Потенциально это возможно. Отмечу, что российская нормативная база требует в этом отношении некоторой доработки. Если же говорить о спросе, то сложился тренд, когда инвесторы готовы приобретать рублевые облигации эмитентов из стран бывшего СССР, поскольку их валюты довольно сильно коррелируют с рублем.

Мы реализовывали такие сделки, например, для Казахстанских железных дорог. Рублевый рынок намного более развит, чем местные рынки, будь то тенге или белорусский рубль, и для эмитентов это серьезная проблема, а иметь пассивы, номинированные в долларах США – это значительный риск в случае негативного развития ситуации.

Если говорить о рынке акционерного капитала, то многие эмитенты с постсоветского пространства хотят привлечь международных инвесторов, и здесь привлекательность Московской биржи как площадки для листинга будет во многом зависеть от того, насколько будет расти внутренний спрос. Если рост будет существенный, то все больше компаний из бывшего СССР будет размещаться на Московской бирже.

Мы неоднократно обсуждали с компаниями из бывшего СССР возможность листинга в Москве, но в итоге такие решения приняты не были и в основном выбирался более традиционный Лондон. Так что полноценных, настоящих IPO из этого региона на Мосбирже не происходит, но Москва могла быть стать таким центром притяжения.

Пока спрос на размещения на Мосбирже ограничен бондами, и мы находим способы решить и нормативные и технические вопросы.

- Как вы считаете, сформированы ли в России условия для наращивания на этом рынке доли инвесторов в лице негосударственных пенсионных фондов?

— На эту тему много разговоров, но по факту НПФ пока представляют очень маленькую долю спроса на размещениях. И пока так будет, предпочтение в листинге будет отдаваться международным площадкам.

Приведу в пример ЮАР, один из наших ключевых рынков. Там имеется крайне обширная группа внутренних инвесторов в лице пенсионных фондов, которая особенно помогает небольшим сделкам. Когда мы говорим о сделке объемом 100-200 миллионов долларов, то в контексте глобальных рынков, для фондов, у которых 10 миллиардов долларов под управлением, она является небольшой. Такие сделки в основном поддерживаются региональными инвесторами, либо внутренними.

Именно такой класс инвесторов в ЮАР создает хорошие возможности для некрупных сделок. Даже некоторые международные компании хотят выйти на рынок ЮАР, чтобы получить этот спрос. Например, мы делали листинг на бирже ЮАР для Raven Group, потому что компания хотела привлечь местных инвесторов.

К сожалению, в России, по разным причинам, пока это не так. Как только ситуация изменится, это окажет огромную поддержку небольшим размещениям на бирже, в том числе акций, которые смогут проходить намного более успешно в Москве, нежели в Лондоне или Нью-Йорке.

- Многие ли компании в прошлом году переключились с возможности проведения IPO на альтернативные способы привлечения средств?

IPO — не самоцель, компания использует его для решения определенных задач. Если она видит возможность таким образом привлечь средства, она может идти по этому пути, если нет, то смотрит на другие способы. Не все компании хотят иметь груз публичной ответственности, некоторые, наоборот, уходят с публичного поля. Но возможностей привлечь капитал не так много, поэтому компании будут стремиться проводить IPO. А если есть альтернатива, то почему бы и нет.

- Сложнее ли сейчас найти инвесторов в российские активы, к примеру, с ситуацией пятилетней давности?

Конечно, санкции негативно влияют на спрос, но плюсом для нас является важный тренд мировых процентных ставок, в данном случае ФРС США, потому что многие глобальные инвесторы ориентируются на эту ставку, когда решают, как распределить свои финансовые ресурсы по миру. Для фондов глобальных и развивающихся рынков положительно потенциальное снижение ставки, и мы видим, что эти фонды смотрят на развивающиеся рынки.

А вот сочетание санкций и роста ставок – это совсем заградительный сценарий. В настоящее время и новостной поток по санкциям относительно спокойный, и ставка помогает. Так что сейчас неплохое время для размещений и для того, чтобы подумать о размещении.

К сожалению, при этом сейчас нельзя говорить о том, что российские компании получают премиальные оценки. Многие российские компании торгуются на высокой дивидендной доходности в сравнении с международными или с дисконтом к международным аналогам. Но при этом капитал для инвестирования есть, и он ищет качественные истории для входа.