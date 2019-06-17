МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российские компании и банки планируют выплатить в мае-августе на 43% больше дивидендов, чем годом ранее, что составит 1,9 триллиона рублей, сообщается в обзоре Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки" за май.

"По оценкам Банка России, в целом за период с мая по август российские компании и банки планируют выплатить дивидендов на 1,9 триллиона рублей, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2018 года (по данным на 31 мая 2019 года)", — указывается там.