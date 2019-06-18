БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн — ПРАЙМ. Представляющая интересы Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings Limited, мажоритарный акционер банка "Восточный", отказалась от иска к "Восточному", в котором ранее обязывала кредитную организацию провести общее собрание акционеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Александр Осадчий во вторник во время предварительного судебного заседания по иску, который был подан в Арбитраж Амурской области в конце мая, сообщил, что заявление об отказе от иска поступило от Evison через систему "Мой арбитр". "В предварительное судебное заседание истец и ответчик не явились. Истцом было заявлено требование созвать годовое общее собрание акционеров. 17 июня через систему "Мой арбитр" в суд поступило заявление об отказе от исковых требований в полном объеме", — сказал Осадчий.

Он отметил, что в заявлении об отзыве Evison указала, что "основание исковых требований у истца отпало". "Принять отказ от иска, прекратить производство по делу. Решение суда может быть обжаловано в месячный срок", — огласил решение Осадчий.

Evison 13 июня также отказалась от иска к "Восточному" о внеочередном собрании акционеров банка для переизбрания совета директоров.

Baring Vostok пытался вернуть контроль над советом директоров банка "Восточный" в условиях, когда председатель совета, глава фонда Майкл Калви находится под домашним арестом, двое других — партнер по индустрии финансового сектора фонда Филипп Дельпаль и директор по инвестициям Иван Зюзин остаются в СИЗО, а де факто независимый директор Николай Варма, который был избран в совет банка по квоте Baring Vostok, отказался от своего поста. Таким образом, сейчас только пять человек могут приходить на заседания совета директоров: Григорий Жданов от Baring Vostok и четыре человека со стороны бизнесмена Артема Аветисяна.

Фонды Baring Vostok контролируют 51,62% уставного капитала банка "Восточный", Аветисян через компанию "Финвижн" — 32,02%. Однако суд 11 июня в рамках иска "Финвижн" обязал Baring Vostok немедленно исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года и продать компании Аветисяна 9,99% акций банка за 750 миллионов рублей. Согласно Арбитражному процессуальному кодексу РФ, это определение суда может быть обжаловано, но обжалование не приостанавливает его исполнения. В результате исполнения этого опциона Baring потеряет контроль в банке — доля его фондов снизится до 41,63%, тогда как у Аветисяна будет 42,01%.