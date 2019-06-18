МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) приостановил отгрузку полисов ОСАГО страховым компаниям "Надежда" и "Стерх", пишет во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источник, а также на гендиректора "Надежды" Маргариту Филиппову и главу "Стерха" Семена Березина.

Обе компании входят в топ-20 страховщиков ОСАГО: "Стерх" — 16-й со сборами 691,9 миллиона рублей за январь- апрель, "Надежда" со сборами 615,1 миллиона рублей — 18-я, по данным РСА.

Представитель РСА заявил, что союз не комментирует ограничения в отношении действующих страховщиков. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев подчеркнул, что мера является предупредительной, поскольку страховщики, попавшие в стоп-лист, зачастую исключаются из него после устранения претензий.

Филиппова и Березин решение РСА называют рабочим моментом. "Это стандартная процедура РСА при проверке компаний налагать стоп-лист. По итогам проверки мы напишем отчет и продолжим получать бланки в необходимом количестве", — заявила изданию Филиппова. "Надежда" продолжает работать в обычном режиме, дефицита бланков ОСАГО нет, добавила она. "Стерх" за две недели исправит проблемы и поставка бланков возобновится, заявил в свою очередь Березин. Действующих бланков ОСАГО "Стерху" хватит до конца года, сообщил он изданию.

На сайтах компаний опубликованы актуарные заключения, в которых их составители указывают на ряд рисков, связанных с финансовым положением страховщиков. Представитель Банка России не ответил на запрос издания о решении РСА и замечаниях актуариев.