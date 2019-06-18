МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) ориентируется на размещение трехлетних еврооблигаций, номинированных в долларах, говорится в материалах для инвесторов.

Встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, начались 13 июня и завершатся во вторник. Road show проходит в Европе и Азии. Изначально ЧБТР планировал разместить евробонды в долларах на срок от трех до пяти лет.

Открыть книгу заявок на бумаги банк планирует в среду, в зависимости от рыночных условий. Организаторами выступят HSBC, J.P. Morgan и Societe Generale.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция). ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления займов, кредитных линий, капитала и гарантий для проектов и торгового финансирования государственным и частным компаниям в странах-участницах. С июня прошлого года президентом банка является представитель России.