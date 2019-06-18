МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Промсвязьбанк утвердил ребрендинг, в рамках которого обновит логотип и название в коммуникациях на аббревиатуру ПСБ или "ПСБ Банк", сообщил РИА Новости источник, знакомый с соответствующим решением.

По словам собеседника агентства, официальное наименование банка не меняется. Обновленный логотип будет использоваться во всех коммуникациях со среды. Ранее в мае Промсвязьбанк обновил облик сайта.

Сейчас логотип банка состоит из белой и оранжевой рамки, внутри которой по диагонали написано PSB. Сам сайт оформлен в оранжевых и фиолетовых тонах. На прежней версии сайта рядом с логотипом (традиционные скобки были исполнены в оранжевом и синем цвете) было еще написано Промсвязьбанк.

С 19 июня новый логотип банка приобретет острые углы, белая скобка станет фиолетовой, аббревиатура латиницей в центре исчезнет, а рядом появятся крупные буквы кириллицей ПСБ. По словам собеседника агентства, обновление дизайна офисов и вывесок будет происходить в плановом режиме.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.