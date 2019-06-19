МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ в своём информационном письме рекомендовал банкам во всех случаях считать долг по ипотеке погашенным после изъятия залогового жилья.

"Банк России предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья в связи с неисполнением обязательств по ипотечному кредиту", — говорится в пресс-релизе к информационному письму.

"Кроме того, по мнению регулятора, интересам потребителей в гораздо большей степени отвечало бы полное прекращение долга во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание", — добавили в ЦБ.

В информационном письме регулятор рекомендует использовать такую меру, даже несмотря на отсутствие всех обстоятельств, с которыми федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" связывает полное прекращение обеспеченных ипотекой обязательств.

Отмечается, что в некоторых случаях остаток задолженности после реализации заложенной недвижимости на торгах или ее перехода к кредитору после несостоявшихся торгов может образоваться в том случае, если цена квартиры или дома не покрывает всего долга по кредиту или займу.