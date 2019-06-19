МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Компании группы "ВТБ Капитал Управление инвестициями" заняли первое место в первом квартале 2019 года по сумме активов под управлением — 825,968 миллиарда рублей и продемонстрировали прирост 9,75% за квартал, сменив компании бизнеса "Сбербанк Управление Активами", следует из рэнкинга Национального рейтингового агентства (НРА), имеющегося в распоряжении агентства "Прайм".

"Пятерка лидеров по сумме активов под управлением за первый квартал 2019 несколько изменилась: компании группы "ВТБ Капитал Управление инвестициями" заняли первое место и продемонстрировали прирост 9,75% за квартал, сместив компании бизнеса "Сбербанк Управление Активами", — прокомментировали аналитики НРА.

Сумма активов под управлением "ВТБ Капитал Управление инвестициями" в первом квартале 2019 года составила 825,968 миллиарда рублей. Компания "Сбербанк Управление Активами", таким образом, переместилась на второе место с объемом активов под управлением 797,341 миллиарда рублей. Далее следуют: группа УК "Открытие" (ранее в топ-5 входила одна из компаний группы — УК "Менеджмент-консалтинг"), группа УК "Регион" (компания заняла четвертое место, поднявшись с пятого) и ТКБ "Инвестмент Партнерс", также отмечается в рэнкинге.

"Сумма активов в управлении компаний топ-5 достигла 3,5 триллиона рублей, концентрация рынка на крупнейших игроках продолжает расти: доля активов в управлении данных компаний составила более 53%, относительно 50% кварталом ранее", — отмечают эксперты НРА.

Лидерами прироста по абсолютным значениям стали: группа УК "Регион" (115 миллиардов рублей), компании "ВТБ Капитал Управление инвестициями" (73 миллиардов рублей), УК "Открытие" (40 миллиардов рублей), "Трансфингруп" (23,5 миллиарда рублей) и группа "Газпромбанка" (20 миллиардов рублей).

В относительном эквиваленте лидерами прироста стали УК "Открытие" (+34,19%), группа УК "Регион" (+22,21%), "Центротраст" (+11,49%), "Сбербанк Управление Активами" (+10,7%), "Трансфингруп" (+9,82%), компании "ВТБ Капитал Управление инвестициями" (+9,75%) и "Райффайзен Капитал" (+9,17%).