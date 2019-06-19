МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) разместит пятилетние еврооблигации в объеме 400 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Финальная доходность установлена в размере 175 базисных пунктов над среднесрочными свопами. Первоначальный ориентир премии составлял около 200 базисных пунктов, который в ходе сбора заявок был снижен до уровня 175-185 б.п. Спрос по финальному ориентиру доходности составил около 1,7 миллиарда долларов.

Встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, начались 13 июня и завершились во вторник. Road show охватило города Европы и Азии. Изначально ЧБТР планировал разместить евробонды в долларах на срок от трех до пяти лет.

Организаторами выступают HSBC, J.P. Morgan и Societe Generale.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция). ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления займов, кредитных линий, капитала и гарантий для проектов и торгового финансирования государственным и частным компаниям в странах-участницах. С июня прошлого года президентом банка является представитель России.