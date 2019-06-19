МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Доля кипрской компании "Эвизон Холдингз Лимитед" (Evison Holdings Ltd, представляет интересы Baring Vostok) в банке "Восточный" снизилась до 42,33% с 52,49% голосующих акций, следует из материалов кредитной организации.

"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 414,441 миллиарда голосующих акций или 52,4873%,… после наступления соответствующего основания: 334,212 миллиарда голосующих акций или 42,3266%", — говорится в материалах.

Во вторник Baring Vostok сообщил, что структуры фонда исполнили опцион о передаче 9,99% акций банка "Восточный" компании "Финвижн" бизнесмена Артема Аветисяна. Спорный пакет акций был арестован судом в качестве обеспечительной меры, а 11 июня арбитраж Амурской области после обращения "Финвижн" обязал Baring немедленно исполнить судебное решение и продать 9,99% акций "Восточного".

Ранее фонды Baring Vostok контролировали 51,62% уставного капитала банка (52,49% голосующих акций), Аветисян через "Финвижн" — 32,02% (32,55 голосующих акций). Таким образом, Baring потерял контроль в банке.

Банк "Восточный" и его владельцы в феврале оказались в центре внимания после того, как были арестованы основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пять человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.