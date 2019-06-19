МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Прибыль российских банков в январе-мае увеличилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 867 миллиардов рублей, следует из опубликованного ЦБ обзора о динамике развития банковского сектора.

"Прибыль банковского сектора за январь-май 2019 года составила 867 миллиардов рублей (в январе-мае 2018 года – 527 миллиардов рублей)", — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, в банковском секторе по-прежнему преобладают прибыльные кредитные организации: за первые пять месяцев 2019 года прибыль в размере 943 миллиардов рублей показали 350 кредитных организаций (75% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 июня), убыток в размере 76 миллиардов рублей – 105 кредитных организаций (22%).

Вклады населения в банках РФ в мае снизились на 0,1% и составили 28,806 триллиона рублей, сообщил Банк России.

"Объем вкладов физических лиц за последний месяц почти не изменился (-0,1%) в связи с разнонаправленной динамикой вкладов в рублях (-0,3%) и в иностранной валюте (+0,5% в долларовом эквиваленте). За пять месяцев текущего года вклады выросли на 2,8% (за аналогичный период 2018 года – на 1,4%)", — говорится в материалах регулятора.

Одновременно увеличился объем депозитов и средств организаций на счетах (+1,5%). За месяц рублевые средства организаций в банках выросли на 2,5%, а валютные – сократились на 0,2%. Доля иностранной валюты в депозитах и средствах организаций на счетах снизилась на 0,5 п.п., до 37,1% (37% с исключением влияния динамики валютного курса).

Динамика вкладов населения дается с исключением влияния валютной переоценки и без учета кредитных организаций с отозванной лицензией.

В мае выросло кредитование населения на 1,6%, а корпоративный портфель банков увеличился на 0,05%. При этом доля валютных кредитов в розничном портфеле традиционно низкая — 0,6%, отмечает регулятор.

"В кредитовании нефинансовых организаций сохранилась тенденция предыдущих месяцев к замедлению: за май корпоративный портфель увеличился на 65 миллиардов рублей, или +0,05% (0,2% в апреле и 0,9% в марте 2019 года)", — сообщает ЦБ.

По его данным, продолжилось замещение валютных корпоративных кредитов рублевыми: за май валютные кредиты в долларовом эквиваленте сократились на 0,4%; рублевые, напротив, выросли на 0,2%. Вместе с тем с учетом ослабления рубля доля валютной составляющей в корпоративном кредитном портфеле за май 2019 года практически не изменилась и составила 25,8% (снижение доли на 0,12 процентного пункта с исключением влияния валютной переоценки).

В целом за январь-май корпоративные кредиты выросли на 2,5% (за аналогичный период 2018 года – на 1,5%). Розничный кредитный портфель увеличился за январь-май на 8,1%, что выше прироста за аналогичный период 2018 года (+7,3%).