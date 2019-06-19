КИЕВ, 19 июн — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) может повторно национализировать Приватбанк в случае проигрыша в судах по иску экс-совладельца банка, украинского бизнесмена Игоря Коломойского о признании национализации Приватбанка незаконной, заявила первый заместитель главы регулятора Екатерина Рожкова.

Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского. Регулятор обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка.

"Конечно, для финансовой стабильности банкротство такого банка — это ужасный удар. Под выплаты из ФГВФЛ (Фонд гарантирования вкладов физлиц – ред.) подпадает 130 миллиардов гривен. Если эти деньги попадут людям на руки, то невозможно представить, что произойдет с инфляцией и курсом. Банк остается лидером по внутренним платежам и денежным переводам. Если остановятся все эти платежи, будет коллапс", — сказала Рожкова, отвечая на вопрос о том, будет ли НБУ повторно принимать решение о национализации Приватбанка в интервью интернет-изданию "Экономическая правда".

По ее словам, Приватбанк нельзя ликвидировать или обанкротить, необходимо искать другой вариант. "Отматывание ситуации точно идет вразрез с обязательствами, которые мы брали на себя как страна по программе МВФ по оздоровлению системы", — добавила Рожкова.

"Экономическая правда" пишет, что именно Рожкова вместе с экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой отвечали за национализацию Приватбанка. Депутат Рады от "Народного фронта" Юрий Савчук в конце мая подал иск в Окружной административный суд Киева об отстранении Екатерины Рожковой от выполнения обязанностей первого замглавы НБУ.

Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.