МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение известному бизнесмену Василию Бойко-Великому в растрате средств банка "Кредитный Экспресс". Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сумма — несколько миллионов долларов.

Как полагает следствие, в 2013-2018 годах бизнесмен, являясь владельцем 10% уставного капитала банка, совместно с директором кредитной организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками, "похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов".

СК считает, что фигуранты составляли подложные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов банка.

В настоящее время установлен 31 факт хищений.

Следователи проводят проверку других подозрительных операций.

"Все семеро соучастников задержаны, им предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной организованной группой", — рассказала Петренко.

СК РФ просит заключить всех фигурантов данного дела под стражу.