МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Банк "Уралсиб" не предполагает каких-либо изменений в оперативном управлении после смерти основного акционера Владимира Когана, сообщила официальный представитель кредитной организации Ирина Волина.

"Мы не предполагаем каких-либо изменений в оперативном управлении банка. Механизм управления был выстроен еще с начала санации и демонстрировал эффективность, в том числе и в течение болезни акционера", — сказала Волина.

"Уралсиб" в четверг сообщил о смерти своего основного акционера Владимира Когана, занимавшего пост председателя набсовета банка. Причины смерти не раскрываются. Летом прошлого года Коган перенес инсульт и проходил плановую реабилитацию. Forbes в своем рейтинге богатейших бизнесменов России в 2019 году оценивал состояние Когана в 750 миллионов долларов, что соответствовало 140-му месту.

По данным ЦБ, по состоянию на 19 марта 2019 года Когану принадлежал пакет из 81,8% акций банка, экс-владельцу корпорации "Уралсиб" Николаю Цветкову — 11,348%, остальные акции распределены между несколькими ООО и акционерами-миноритариями.

Банк России и АСВ в конце 2015 года сообщили о санации банка "Уралсиб", входившего в одноименную финансовую корпорацию. Санатором банка впервые было выбрано физическое лицо: АСВ предоставило бизнесмену Владимиру Когану кредиты на общую сумму 81 миллиард рублей для финансового оздоровления "Уралсиба".