МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис продал свой пакет акций банка за 1,069 миллиона долларов, сообщила кредитная организация.

"Размер доли (Хасиса — ред.) в уставном капитале ПАО "Сбербанк" до изменения – 0,0012%. Размер доли обыкновенных акций ПАО "Сбербанк" до изменения – 0,0013%… Размер доли в уставном капитале ПАО "Сбербанк" после изменения – 0%", — говорится в материалах банка.

Уточняется, что Хасис продал 68,2 тысячи акций банка по цене 15,67 доллара.

Согласно информации на сайте Сбербанка, Хасис с сентября 2013 года – член правления, первый заместитель председателя правления банка, курирует и координирует работу блоков "Международные операции", "Технологии", "Сервисы" и ряд других направлений деятельности кредитной организации.