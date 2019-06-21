МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Кредитование физлиц не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнеса, ЦБ РФ уже начал принимать меры по охлаждению сегмента, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Кредитование физических лиц не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнеса. Банк России уже начал принимать меры по охлаждению этого сегмента кредитования, чтобы не возникла ситуация опасной закредитованности населения", — приводятся ее слова в отчете ЦБ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году.

Министр экономического развития Максим Орешкин в начале июня заявил, что перекос в сегменте потребительского кредитования в России несет риски для экономики, и если ничего не предпринимать, то страна может к 2021 году войти в рецессию. Набиуллина в свою очередь заявила, что "пузыря" на рынке потребкредитования нет, соответственно нет и рисков финансовой стабильности в РФ, однако регулятор принимает превентивные меры для охлаждения этого рынка.

На прошлой неделе, 11 июня, Банк России со ссылкой на данные опроса банков признал, что расширение потребительского кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения, и объявил о введении с 1 октября дополнительных мер по ограничению долговой нагрузки.

Говоря о слабых игроках рынка Она отметила, что процесс очищения банковской системы РФ близится к завершению, слабые игроки не оказывают значимого влияния на эффективность сектора.

"Банк России в 2018 году продолжил политику по оздоровлению банковского сектора. За прошедший год были отозваны лицензии у 60 банков, их доля в активах банковского сектора составила менее 1% и была ниже значений предыдущих лет. Это свидетельствует о том, что процесс очищения банковской системы близится к завершению и слабые игроки не оказывают значимого влияния на эффективность банковского сектора в целом", — приводятся ее слова в отчете ЦБ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году.

Банк России в 2018 году проводил стресс-тестирование банков с использованием макромоделирования, его результаты говорят об устойчивости банковского сектора в целом, говорится в отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора, опубликованного на сайте ЦБ.

Макроэкономический сценарий стресс-теста, проведенного по данным на конец 2018 года, предполагал более чем двукратное снижение цены на нефть, падение ВВП в совокупности на 4,2% за период рецессии, а также обесценение рубля более чем на 30%. По заданному сценарию эти маловероятные события сопровождались ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов, пояснил регулятор. При этом из периметра анализа были исключены банки, проходившие процедуру санации и уже имевшие отрицательный капитал.

"Несмотря на существенную жесткость заданного сценария, два из трех нормативов достаточности капитала в целом по банковскому сектору сохраняются выше пороговых значений, что говорит об устойчивости банковского сектора в целом", — пишут авторы отчета.

"По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (76,7%) связана с кредитным риском — доформированием резервов по ссудам. Средняя доля плохих ссуд в ссудном портфеле на годовом горизонте в стрессовых условиях может вырасти с 10,6% до 14,1%. На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 6,4% от общего объема потерь", — указал ЦБ.

В документе отмечается, что даже с учетом доходов, которые могут быть получены в стрессовый период, деятельность банковского сектора будет убыточной; у ряда банков в результате стресса возникает дефицит капитала. "Так, по итогам стресс-теста 154 банка, на которые приходилось 27,7% активов банковского сектора по состоянию на 1 января 2019 года, могли бы столкнуться с дефицитом капитала и нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала. Размер дефицита капитала оценивается в 0,8 триллиона рублей", — следует из результатов стресс-тестирования банков.

Реализация шоков, заложенных в макроэкономическом сценарии, приводит к снижению показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору: достаточность базового капитала – с 8,3% до 4,8%; основного капитала – с 8,9% до 5,3%; совокупного капитала – с 12,2% до 8,4%, резюмировал ЦБ.

С момента прихода Набиуллиной на должность главы ЦБ в середине 2013 года регулятор начал активную расчистку банковского сектора РФ от недобросовестных и слабых игроков. Всего за этот период ЦБ отозвал лицензии почти у 400 банков — при этом количество отзывов лицензий с годами снижается.

По последним данным регулятора, прибыль российских банков в январе-мае 2019 года увеличилась на 64,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 867 миллиардов рублей.