МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Спрос на пятилетние еврооблигации Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) на 400 миллионов долларов более чем в четыре раза превысил объем размещения и составил 1,7 миллиарда долларов, говорится в сообщении банка.

Финальная доходность по выпуску установлена в размере 175 базисных пунктов над среднесрочными свопами. Первоначальный ориентир премии составлял около 200 базисных пунктов, который в ходе сбора заявок был снижен до уровня 175-185 б.п.

"ЧБТР привлек 400 миллионов долларов через размещение облигационного займа в рамках своей программы среднесрочных еврооблигаций на 1 миллиард долларов. Займ имеет срок пять лет с фиксированным купоном 3,5% и погашением полугодовыми платежами. Инвесторы из Азии, Европы и США проявили высокой интерес к имени и бизнес профилю ЧБТР, что привело к существенной переподписке на выпуск, которая достигала 1,7 миллиарда долларов", — говорится в сообщении.

В результате, отмечают в банке, стоимость фондирования для ЧБТР снизилась более чем на 150 базисных пунктов по сравнению с предыдущим размещением пятилетних облигаций на 500 миллионов долларов в мае 2016 года. Привлеченные средства будут использованы для финансирования планов развития ЧБТР и росту портфеля, предусмотренным в среднесрочной стратегии банка на 2019-2022 годы.

Встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций, начались 13 июня и завершились во вторник. Road show охватило города Европы и Азии. Изначально ЧБТР планировал разместить евробонды в долларах на срок от трех до пяти лет. Организаторами выступили HSBC, J.P. Morgan и Societe Generale.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция). ЧБТР поддерживает экономическое развитие и региональное сотрудничество путем предоставления займов, кредитных линий, капитала и гарантий для проектов и торгового финансирования государственным и частным компаниям в странах-участницах. С июня прошлого года президентом банка является представитель России.