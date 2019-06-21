МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Банк России в 2019 году проверил 75 банков на предмет выполнения требований кибербезопасности, и у всех были обнаружены нарушения, которые могут стать серьезными, если финансовые институты не обратят на это внимание, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"С прошлого года Центральный банк как регулятор имеет полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами с точки зрения того, как они выполняют требования по кибербезопасности. В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году — 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения, — нельзя сказать, что критические, но они могут стать серьезными, если финансовые институты не будут придавать этому значения", — сказала Набиуллина, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком.

По ее словам, уровень кибератак на финансовый сектор РФ 2018 году вырос на 30%, киберриски в финансовых институтах недооценены, поскольку цифры демонстрируют благоприятную ситуацию.

"Цифры, например, в финансовом секторе, в целом, показывают достаточно благополучию ситуацию. Да, в прошлом году, например, у нас уровень атак вырос на 30%. Но потери пока, которые декларированы финансовыми институтами, это две тысячные процента", — сказала она.

"Гораздо ниже, чем мы устанавливаем, гораздо ниже, чем у платежных систем, и поэтому возникает некоторое ложное ощущение, что риск преувеличен", — добавила она.