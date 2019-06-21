МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы почти полностью отклонил заявление о снятии обеспечительных мер с имущества бывшего бенефициара Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева, в том числе денег на счетах, земельных участков, домов, автомобилей, самолетов, на сумму более 282 миллиардов рублей, разрешив только получение 80% зарплаты, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Заявление Ананьева Дмитрия удовлетворить частично, снять ограничение с 80 процентов получаемой заработной платы, в остальной части отклонить", — огласил решение судья Иван Худобко.

Ранее суд удовлетворил ходатайство ПСБ о принятии обеспечительных мер в деле по иску банка о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков с лиц, ранее контролировавших кредитную организацию. Ответчиками в иске указаны 12 физических лиц, включая братьев Ананьевых, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк.