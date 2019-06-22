МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в субботу впервые с марта 2018 года преодолела отметку в 11 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 15.29 мск биткоин дорожал на 12,2%, до 11,033 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 12,5%, до 11,02 тысячи долларов. Таким образом, цена криптовалюты впервые с 6 марта 2018 года превысила уровень в 11 тысяч долларов.

По словам президента аналитического агентства "БизнесДром", члена экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсения Пояркова, рост цены биткоина связан с новостями о предстоящем запуске Facebook своей криптовалюты Libra. Это сообщение привело к возвращению на рынок инвесторов.

"Волна, разогнанная новостями о валюте Libra, разогрела биткоин, и на позитивных новостях рынком снова заинтересовались те, кто входил на уровнях 12-14 тысяч долларов. Выход на значения выше 11 тысяч долларов может открыть локальное ралли", — считает эксперт.