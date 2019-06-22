МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина (ВТС) — ранее в субботу впервые с марта 2018 года превысила психологическую отметку в 11 тысяч долларов. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты связывают такую динамику с позитивными рыночными новостями, в частности, планами соцсети Facebook запустить свою криптовалюту. Некоторые аналитики прогнозируют продолжение тренда — до конца года цена биткоина может обновить исторический максимум и достичь 25 тысяч долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 16.20 мск биткоин дорожал на 12,77%, до 11,081 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 11,83%, до 10,985 тысячи долларов, но несколькими минутами ранее также превышал отметку в 11 тысяч.

БУКЕТ ДРАЙВЕРОВ

"Сейчас мы как раз наблюдаем очередной циклический рост. Способствует этому росту ряд факторов: трансформация модели привлечения средств из ICO в IEO, запуск Facebook собственной криптовалюты, совершенствование биржевой инфраструктуры, которая становится все более приспособленной под нужды крупных инвесторов, и постепенный приход на рынок институциональных игроков", — рассказал представитель криптобиржи Binance в России Глеб Костарев.

В минувший вторник соцсеть Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Уточнялось, что созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение соцсети Calibra, запуск продуктов запланирован на 2020 год, кошелек будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения, криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства.

"Интерес "институционалов" — явный… Фьючерсы на биткоин на CME бьют рекорды по объёму открытых контрактов. Это все говорит о небывалом интересе "институционалов", — в свою очередь отмечает эксперт портала DeCenter.Org Юлия Хандожко.

Помимо этого, влияние на цену оказывает макроэкономическая неопределенность, когда инвесторы переходят от классических активов к альтернативным, к которым в том числе относится биткоин.

"Сейчас растут геополитические риски, есть риск рецессии в глобальной экономике, а ФРС США заявила о планах смягчения денежно-кредитной политики. Это ослабляет доллар, а золото и другие активы растут", — указал независимый эксперт Мансур Гусейнов.

Влияние на стоимость биткоина оказывает также рост его хэшрейта — индикатора вычислительной мощности оборудования для добычи криптовалюты, показателя того, как много устройств подключено к сети и занимаются майнингом (добычей криптовалюты).

"Одним из важных факторов, влияющих на курс, является уровень хэшрейта в сети биткоина. Причем важно понимать, что чем выше стоимость биткоина, тем больше доходность с каждого устройства и тем больше со временем становится хэшрейта", — рассказал директор по развитию майнинговой компании BitCluster Дмитрий Шуваев.

"Сейчас биткоин вошел в новый трехлетний цикл. Начало цикла связано с выходом на рынок устройств нового поколения. Рост будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет устаревание устройств, затем будет новый непродолжительный спад, после которого — новый подъем, связанный с выходом нового поколения устройств для майнинга биткоина", — добавил он.

По словам эксперта, хэшрейт биткоина начал активно расти, когда его курс вернулся к 6 тысячам долларов. "Самый минимум мы видели в декабре прошлого года, когда BTC стоил около 3,2 тысячи долларов. С этого момента хэшрейт увеличился более чем на 35%, и за ближайшие полгода даст рост ещё на столько же, если сохранится динамика", — считает он.

"Растущий актив привлекает внимание, и в него заходят новые инвесторы и деньги. Продавцы в то же время удерживают или повышают цену", — подытоживает глава российского отделения сингапурской криптобиржи Huobi и вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по трейдингу Андрей Грачев.

ДОРОГА К РЕКОРДУ?

Эксперты считают, что при отсутствии негативной повестки стоимость криптовалюты продолжит расти и может обновить исторический максимум (около 20 тысяч долларов в декабре 2017 года) и достичь как минимум 25 тысяч долларов к концу года.

"В криптовалютах все происходит очень быстро. Поэтому до конца года мы ещё успеем обновить исторический максимум. Мне кажется, рынок к этому готов. Это долгосрочные факторы", — считает Гусейнов.

"Если темп будет сохраняться, криптовалюта может подняться до 25 тысяч долларов", — полагает директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Мой прогноз до конца года — 25-35 тысяч за биткоин. Конечно, с коррекциями, но терпеливый инвестор получит максимум прибыли от роста… Пока не закончатся покупатели, будет рост", — прогнозирует Грачев.

Хандожко также считает, что и долгосрочный прогноз цены биткоина — "бычий".

Однако не все так оптимистичны, а некоторые эксперты не исключают и противоположного сценария.

Аналитик рынка криптовалют Ольга Нерода даёт более осторожный прогноз. "Верю в медленный рост биткоина и цену к концу года на уровне 12 тысяч долларов", — сообщила она.

А член экспертного совета Госдумы по законодательному обеспечению развития финансовых технологий Петр Дворянкин отметил, что цена криптовалюты и вовсе "может вернуться к уровням ниже 10 тысяч долларов".