МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил сделку по внесению прежним руководством "Рост банка" (в настоящее время присоединен к "Трасту") 205 миллиардов рублей в уставный капитал дочернего ООО "Рост Инвестиции", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Арбитражного суда Москвы отменить, принять новое решение об удовлетворении иска — признать недействительной сделку", — огласила решение одна из судей коллегии.

Истцы настаивали, что денежные средства не пошли дочерней компании, а были переведены на счета в иностранных банках.

ЦБ РФ в 2014 году принял решение о санации "Рост банка", входившего на тот момент в топ-100 в России. "Дыра" в капитале "Рост банка" и четырех подконтрольных ему банков оценивалась в 10 миллиардов рублей. Санатором был назначен Бинбанк. Спустя год, в декабре 2015 года, единоличным санатором стал Микаил Шишханов, выкупивший акции "Рост банка" у подконтрольного Бинбанка. В сентябре 2017 года "Рост банку" и Бинбанку снова потребовалась финансовая поддержка: ЦБ забрал обоих в свой Фонд консолидации банковского сектора.