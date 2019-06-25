МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Сбербанк недавно расширил функционал операций, которые клиенты могут совершить в веб-версии "Сбербанк Онлайн": клиентам стали доступны операции по переводу средств с кредитной карты на дебетовую, такая операция приравнивается к снятию наличных с кредитки — взимается комиссия не менее 390 рублей и начисляются проценты на переведённую сумму, сообщили РИА Новости в колл-центре крупнейшего российского банка.

"Недавно добавился этот функционал: можно сделать перевод с кредитной карты, но перевод можно будет совершить только в веб-версии "Сбербанк Онлайн" на рублевую дебетовую карту, основную или дополнительную карту", — сказал сотрудник колл-центра.

При этом он отметил, что на перевод с кредитной карты как между своими счётами, так и клиентов Сбербанка взимается комиссия в размере 3% от суммы перевода, но не менее 390 рублей при переводе за счёт собственных, так и при переводе заемных средств.

"Если вы будете делать перевод с кредитной карты, то данная операция будет учитываться как операция снятия наличных. Если совершите перевод, то по данной операции помимо комиссии за перевод будут начисляться проценты по совершенной операции, она не будет попадать в льготный период", — пояснили в кредитной организации.

В пресс-службе банка сообщили, что данный функционал появится и в мобильном приложении, однако немного позднее.

"Это новый сервис Сбербанка, который является ответом на растущую потребность наших клиентов. Теперь им не нужно искать ближайший банкомат для того, чтобы взять деньги с кредитной карты. Перевод легко можно сделать в "Сбербанк Онлайн" привычным способом по номеру телефона или карты", — прокомментировал вице-президент банка Игорь Мамонтов.