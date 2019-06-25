МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Чистый спрос населения на наличные доллары в апреле по сравнению с мартом снизился на 27%, на евро — вырос на 17%, свидетельствуют данные Банка России.

"В апреле 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту изменился незначительно и составил 1,2 миллиарда долларов. При этом чистый спрос на доллары США сократился на 27%, в то время как на европейскую валюту он вырос на 17%", — говорится в материалах регулятора.

При этом объем покупки населением наличной валюты в банках снизился по сравнению с мартом на 5% — до 2,4 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 4% меньше, евро — на 7%. С валютных счетов физлица сняли 2,4 миллиарда долларов, что на 25% больше, чем месяцем ранее.

Продано банкам было, соответственно, 1,2 миллиарда долларов наличной валюты, что на 18% больше, чем в марте. Продажи долларов и евро выросли пропорционально. На валютные счета физлица в апреле зачислили 2,4 миллиарда долларов, что на 9% больше, чем в прошлом месяце.

Банки ввезли в страну наличную валюту в объеме 1,5 миллиардов долларов, что на 21% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов вырос на 34%, евро — сократился на 49%. В то же время объем валюты, вывезенной из страны, по сравнению с мартом снизился на 35% и составил 0,7 миллиарда долларов.