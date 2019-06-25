КИЕВ, 25 июн — ПРАЙМ. Нацбанк Украины в октябре введет в оборот банкноту в 1 тысячу гривен, которая станет самой крупной вместо нынешней в 500 гривен, сообщил глава регулятора Яков Смолий на брифинге во вторник.

"Уже в этом году мы сделаем два решительных шага. Первое: монеты одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из оборота. Также постепенно будет изыматься монета номиналом 25 копеек, которая пока остаётся платёжным средством. Второе: будет введена в оборот банкнота высшего номинала 1 тысяча гривен", — сказал Смолий. По его словам, банкнота появится в обороте 25 октября текущего года.

На новой банкноте будет изображен академик Владимир Вернадский.

По словам Смолия, после изъятия из оборота указанных монет и введения банкноты нового номинала на протяжении следующих трёх лет банкнотно-номинальный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот.

Официальные курсы Нацбанка Украины на 25 июня составляют 26,19 гривны за доллар и 29,84 гривны за евро. Таким образом новая купюра в 1000 гривен будет соответствовать примерно 38 долларам или 33 евро.