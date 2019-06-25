МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Криптовалюта, которую собирается создать социальная сеть Facebook, Libra, может трансформировать процесс оказания ряда финансовых услуг, но вряд ли станет резервной валютой, говорится в обзоре международного рейтингового агентства S&P.

Ранее в июне Facebook сообщила о создании собственной криптовалюты Libra. Запуск запланирован на 2020 год. Предполагается, что криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства. Согласно White Paper проекта (официальному техническому документу), Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) — криптовалюту, которая привязана к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров. За счет этой привязки стоимость стейблкоинов менее волатильна, чем курсы традиционных криптовалют.

"Предполагаемая криптовалюта может трансформировать некоторые финансовые сервисы, но навряд ли станет резервной валютой", — говорится в документе агентства.

По словам кредитного аналитика S&P Мохамеда Дамака (Mohamed Damak), Libra способна решить многие проблемы, присущие криптовалютам, однако мировые правительства не позволят ей стать "параллельным источником кредитования вне денежно-кредитной политики центральных банков".

"В этом смысле Libra можно рассматривать как платежную систему, похожую на PayPal или WeChat, но с блокчейном и валютой", — также говорится в документе.

"Несмотря на то что ее основатели нацелены на запуск в первой половине 2020 года, уровень контроля (со стороны регуляторов — ред.) может привести к некоторым задержкам или ограничению возможностей при первоначальном запуске", — добавил Дамак.