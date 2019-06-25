МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Система передачи информации и совершения платежей SWIFT завершит перевод международных транзакций на новый улучшенный стандарт к 2020 году, говорится в сообщении компании.

Стандарт передачи данных SWIFT gpi позволяет увеличить скорость совершения операций и возможность их сквозного отслеживания.

"Уже 3,5 тысячи банков, на которые приходится 85% общего платежного трафика SWIFT, обязались перейти на gpi, и более 55 инфраструктурных единиц платежного рынка уже обмениваются gpi-платежами, обеспечивая возможность внутреннего обмена и отслеживания", — сказано в сообщении SWIFT.

"Массовый переход на SWIFT gpi, который к 2020 году станет всеобщим, мировым стандартом, позволит сделать все трансграничные транзакции быстрыми, прозрачными, отслеживаемыми и по-настоящему глобальными", — также отметили в компании.

Россия параллельно развивает свою систему передачи финансовых сообщений. Ранее во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий любым российским и иностранным юрлицам подключиться к этому российскому аналогу SWIFT.