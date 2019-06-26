МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Газпромбанк подтверждает назначение Романа Панова на должность первого вице-президента", — говорится в ответе банка на запрос РИА Новости. Он будет курировать направление развития сырьевых активов, в том числе на стадии геологоразведки, подчеркнули в банке. "Панов имеет существенный опыт в реализации крупных инвестиционных проектов в этой сфере в "Газпроме" и "Норильском никеле", а также во главе "Росгеологии", — говорится в текста ответа.

Представитель Панова также подтвердил РИА Новости его назначение.

В конце марта Панов был отправлен в отставку, а 1 апреля Минприроды сообщило, что гендиректором "Росгеологии" назначен бывший замминистра экономического развития, экс-глава ВЭБа Сергей Горьков.

В январе "Росгеология" после скандального видео в соцсетях расторгла контракт с первым заместителем гендиректора Русланом Горрингом в связи с нарушением кодекса корпоративной этики. На видео Горринг во время компьютерной игры употреблял нецензурные слова, а также рассказывал об интимных отношениях с подчиненными и прочих вещах, касающихся исполнения им своих рабочих обязанностей.

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин после этого распорядился провести проверку финансово-хозяйственной деятельности "Росгеологии", а также топ-менеджмента компании. Панову был объявлен выговор.