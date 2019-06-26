МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 42 /2094/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5065-У от 31.01.2019 "О порядке применения Банком России к субъектам страхового дела мер, предусмотренных статьей 325-1 Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54924 от 13.06.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5069-У от 11.02.2019 "О порядке оказания Банком России услуг по передаче электронных сообщений по финансовым операциям Федеральному казначейству и его территориальным органам" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54927 от 13.06.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5129-У от 22.04.2019 "О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3-7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54881 от 7.06.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5130-У от 22.04.2019 "О порядке направления в Банк России инсайдерами уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54678 от 21.05.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5139-У от 6.05.2019 "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 августа 2017 года № 4512-У "Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54785 от 30.05.2019, вступает в силу по истечении 90 дней после дня опубликования/;

— указание № 5141-У от 13.05.2019 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросу установления формы и сроков предоставления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем и методике ее составления" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54862 от 6.06.2019, вступает в силу со дня вступления в силу Указания Банка России от 13 мая 2019 года № 5142-У "О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем и методике ее составления"/;

— указание № 5142-У от 13.05.2019 "О форме и сроках предоставления в Банк России отчетности по платежным системам операторов платежных систем и методике ее составления" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 54863 от 6.06.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1381 от 18.06.2019 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853";

— приказ № ОД-1400 от 19.06.2019 "О назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива "Первый Северный";

— приказ № ОД-1417 от 20.06.2019 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1418 от 20.06.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1419 от 20.06.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД-1091";

— приказ № ОД-1420 от 20.06.2019 "О прекращении деятельности временной администрации общества c ограниченной ответственностью "Центральное Страховое Общество";

— приказ № ОД-1426 от 20.06.2019 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 31 мая 2019 года № ОД-1225".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в апреле 2019 г; объявления Банка России.