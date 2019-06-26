МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Совладельцам Альфа-банка Михаилу Фридману и Петру Авену выплатят по одному миллиону долларов в качестве вознаграждения по итогам работы банка за 2018 год, говорится в материалах кредитной организации.

Решение принято единогласно на годовом собрании акционеров банка. В материалах указывается, что выплата будет произведена не позднее 16 июля. Такой же размер вознаграждения Фридман и Авен получили годом ранее. Фридман входит в совет директоров банка, а Авен возглавляет этот совет.

Как следует из сообщения, банк решил не выплачивать дивиденды по акциям за 2018 год, а также не делать отчислений в резервный фонд банка, так как он достиг величины, установленной уставом банка. Чистую прибыль в размере 106,6 миллиарда рублей банк направит на увеличение объема капитала, а также зачислит на счет нераспределенной прибыли.

Альфа-банк основан в 1990 году. Является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По данным БИР Аналитик, банк на 1 апреля занимал 6 место в банковской системе РФ с активами в размере 3,24 триллиона рублей.