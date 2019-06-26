МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Женщины-предприниматели занимают уже заметную долю в малом и среднем бизнесе России, и эта доля продолжает расти, рассказала в интервью РИА Новости заместитель президента-председатель правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

Как отметила собеседница агентства, сегмент малого и среднего бизнеса разнороден — у банка есть разные клиенты из сферы МСП с разными потребностями и ожиданиями. В отраслевом срезе клиентов она особо выделила кафе и рестораны (сегмент HoReCa), электронную коммерцию, перевозки, самозанятых. В социальном же плане Черкасова отметила как наиболее перспективную именно работу с растущим женским предпринимательством и молодежью.

"Женщины-предприниматели составляют порядка 30% российского МСБ и доля женщин, вовлеченных в бизнес, растет. Это подтверждает наша банковская статистика: треть клиентов предпринимателей "Открытия" – женщины. При благоприятных условиях именно женщины и молодежь могут стать основными точками роста малых и средних предприятий в стране. Это наиболее активные социальные группы", — пояснила Черкасова.

Представительница банка уточнила, что сейчас в портфеле "Открытия" по МСП — 8% молодых предпринимателей в возрасте до 30 лет, причём больше всего их в Центральном и Уральском федеральных округах. Для женщин-предпринимателей и молодых бизнесменов существуют особые продукты, например, кредит на старт бизнеса "Женщина в бизнесе", плюс образовательные программы, которые "Открытие" проводит вместе с партнерами — Комитетом по развитию женского предпринимательства "ОПОРЫ России", Корпорацией МСП, АСИ, РЭЦ.

Как рассказала Черкасова, в настоящий момент банк находится на экваторе своей трехлетней стратегии, которая предполагает выдачу 500 миллиардов рублей кредитов предприятиям МСБ к концу 2020 года и привлечение 500 тысяч новых клиентов. На 2018-2019 год из них приходится 220 миллиардов, то есть 45%, на 2020, соответственно, ещё 55% кредитов, определенных стратегией.

"С начала реализации стратегии банк уже предоставил кредитов в сегмент малого и среднего бизнеса на общую сумму 99,6 миллиарда рублей. Важно обратить внимание на то, что средний размер кредита находится на уровне 14 миллионов рублей", — отметила собеседница агентства.