МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Банки РФ в мае 2019 года выдали гражданам 2,99 миллиона кредитов, что на 1% меньше, чем годом ранее, при этом объем кредитования снизился на 7% и составил 660,15 миллиарда рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

"В мае 2019 года зафиксировано снижение количества и объемов новых выдач по сравнению с маем 2018 года: количество новых кредитов снизилось на 1%, а объемы кредитования на 7%. В мае текущего года было выдано более 2,99 миллиона новых кредитов общим объемом 660,15 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Лидером по темпам роста объемов кредитования в мае стал сегмент кредитов наличными, где прирост количества и объема новых кредитов составил 5%. В мае нынешнего года было выдано 1,4 миллиона кредитов на 363,5 миллиарда рублей. Средний чек по кредиту наличными вырос на 1%, до 260 тысяч рублей.

По данным ОКБ, всего за 5 месяцев 2019 года банки выдали 15,43 миллиона кредитов на общую сумму 3,48 триллиона рублей. Количество новых кредитов выросло на 11%, а объемы кредитования увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне эксперты также отмечают активный рост интереса населения к персональной финансовой информации. Количество запросов граждан на проверку их кредитной истории в ОКБ в январе-мае текущего года выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В мае 2019 года количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 38% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 31%. Банки выдали 67,99 тысячи ипотечных кредитов на 150,17 миллиарда рублей. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 11%, до 2,21 миллиона рублей.

Количество новых автокредитов в мае снизилось на 4%, объемы выдач увеличились на 5%. Было выдано 52,80 тысячи кредитов на 43,3 миллиарда рублей. Средняя сумма нового автокредита выросла на 9%, до 820 тысяч руб. Количество новых POS-кредитов выросло на 1%, а объемы выдач на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В мае 2019 года было выдано 495,63 тысячи POS-кредитов общим объемом 17,03 миллиарда рублей. Средний чек по POS-кредитам вырос на 4%, до 34 тысяч рублей.