МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. ТCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", намерена разместить дополнительно около 18,3 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет около 10% акционерного капитала компании, на Лондонской фондовой бирже (LSE), следует из сообщения компании.

"TCS Group Holding Plc сообщает о своем намерении предложить около 18,3 миллиона глобальных депозитарных расписок…. Предлагаемые GDR составляют приблизительно 10% выпущенного акционерного капитала компании. Глобальные депозитарные расписки компании допускаются к листингу в официальный список управления финансового поведения Соединенного Королевства и Лондонской фондовой биржи", — говорится в сообщении. Компания намерена использовать полученные от размещения средства для увеличения достаточности капитала "Тинькофф банка".

Глобальным координатором размещения бумаг выступит Morgan Stanley & Co. International. Совместными букраннерами выступают Renaissance Securities (Cyprus) Limited, Sberbank CIB (UK) Limited и UBS Europe SE. Цена размещения будет объявлена позже.

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф Мобайл", "Тинькофф Страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр Разработки".