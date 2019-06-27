МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за апрель 2019 года уменьшились на 0,2%, до 55 414,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов увеличился (с 6,5% до 6,6%), как и доля резервов на возможные потери (с учетом корректировок) (с 8,6% до 8,9%), а удельный вес обязательств кредитных организаций уменьшился (с 84,9% до 84,6%).

По состоянию на 01.05.2019 в Московском регионе действовали 238 кредитных организаций: 233 в Москве и 5 в Московской области (на 01.04.2019 – 240 кредитных организаций: 234 в Москве и 6 в Московской области).