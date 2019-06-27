МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российские банки в мае выдали 1,4 миллиона потребительских кредитов, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным четырех тысяч кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2019 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составило 1,4 миллиона, сократившись на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в мае 2018 года — 1,45 миллиона)", — говорится в сообщении.

По данным НБКИ, в мае наибольшее количество потребительских кредитов в регионах РФ было выдано в Москве (65,7 тысячи), Московской области (59,8 тысячи), Краснодарском крае (52,9 тысячи), в Башкирии (49,4 тысячи) и Татарстане (47,5 тысячи), а также в Свердловской области (44,6 тысячи).

При этом в регионах РФ в мае 2019 года динамика выдачи потребкредитов оказалась разнонаправленной. По сравнению с маем 2018 года наибольшее сокращение выдачи потребкредитов среди 30 регионов было зафиксировано в Свердловской области (-12,5%), Хабаровском крае (-10,8%), Удмуртии (-10,7%), а также в Алтайском (-7,6%) и Краснодарском (-6,3%) краях. В то же время рост выдачи потребкредитов был отмечен в Омской области (+7,8%), Москве (+4,3%), Московской (+2,6%), Тульской (+1,8%) и Ленинградской (+1,5%) областях.

"По нашему мнению, сокращение количества выдаваемых кредитов обусловлено постепенным снижением аппетита к риску со стороны банков на фоне действий регулятора по "охлаждению" рынка розничного кредитования. В этой связи банки стараются кредитовать граждан более избирательно, предпочитая граждан с хорошей кредитной историей", — отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.