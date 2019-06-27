МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) за апрель 2019 года выросла на 0,8%, до 3 629,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом совокупная величина уставного капитала и резервного фонда банков увеличилась на 0,4%, до 4 110,9 млрд рублей. За январь-апрель 2019 года банки Московского региона получили прибыль в размере 327,8 млрд рублей (в аналогичном периоде 2018 года – прибыль в размере 240,7 млрд рублей). При этом общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) по состоянию на 01.05.2019 являлся убыток в размере 486,6 млрд рублей, что было обусловлено негативным влиянием финансовых результатов деятельности прошлых лет отдельных банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора.



