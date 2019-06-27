МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. ТCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", открыла книгу заявок в рамках размещения на Лондонской фондовой бирже (LSE) около 18,3 миллиона глобальных депозитарных расписок (GDR), что составляет около 10% акционерного капитала компании, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Объем размещения оценивается в сумму около 300 миллионов долларов. Закрыть книгу заявок инвесторов ТCS Group планирует в четверг, определить цену размещения — в пятницу. Техническая часть размещения ожидается 2 июля.

Организаторами выступают Morgan Stanley, Renaissance Capital, UBS и "Сбербанк КИБ".

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф Мобайл", "Тинькофф Страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр Разработки".