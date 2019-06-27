МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба Банка России сообщает в четверг, что регулятор выступает категорически против использования кредитной организацией "Открытие" слогана "государственный банк нашего времени" и любых маркетинговых акций, которые бы указывали на долю государства в банке. ЦБ РФ намерен принять меры к ответственным за данную ситуацию, а также регулятор подтвердил планы продать банк "Открытие" в течение ближайших лет.

Ранее в четверг банк "Открытие" объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда. Согласно планам кредитной организации, банк хочет позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и использовать слоган "государственный банк нашего времени".

"Банк России как регулятор финансового рынка и как основной акционер банка "Открытие" выступает категорически против использования "Открытием" слогана "государственный банк нашего времени" и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке", — заявили в пресс-службе ЦБ.

По мнению регулятора, такое позиционирование кредитной организации прямо противоречит интересам развития конкуренции в финансовой отрасли и противоречит стратегии развития "Открытия".

"К ответственным сотрудникам и руководству банка "Открытие" в связи с этой ситуацией будут применены меры со стороны Банка России. Банк России подтверждает планы продажи банка "Открытие" в течение ближайших лет", — отметили в пресс-службе ЦБ.

Напомним, что в конце лета 2017 года банк "ФК Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).