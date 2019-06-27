МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. ТCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", разместит на Лондонской фондовой бирже (LSE) около 18,3 миллиона глобальных депозитарных расписок по цене не ниже 17,8 доллара за GDR, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Другой источник агентства в финансовых кругах подтвердил, что заявки инвесторов в рамках SPO с ценой ниже 17,8 доллара за GDR могут быть не одобрены, добавив, что размещение проходит с существенной переподпиской со стороны инвесторов.

В среду торги расписками ТCS Group в Лондоне закрылись на цене 18,4 доллара за GDR.

Группа в четверг открыла книгу заявок в рамках размещения на LSE около 18,3 миллиона GDR, что составляет около 10% акционерного капитала компании. Объем размещения оценивается в сумму около 300 миллионов долларов. Определить цену размещения эмитент намерен в пятницу, техническая часть размещения ожидается 2 июля. Организаторами выступают Morgan Stanley, Renaissance Capital, UBS и "Сбербанк КИБ".

О намерении разместить дополнительно около 18,3 миллиона глобальных депозитарных расписок ТCS Group объявила ранее в четверг. Компания намерена использовать полученные от размещения средства для увеличения достаточности капитала "Тинькофф банка".

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф Мобайл", "Тинькофф Страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр разработки".