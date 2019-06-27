МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ рассматривает идею введения системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой, сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

"Мы предполагаем предложить — мы сейчас готовим доклад по легализации бизнеса к Госсовету — рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами, соотношение контроля доходов и расходов", — сказала она на конференции "Налоги 2019".

"Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов", — добавила замглавы департамента МЭР.

Панина отказалась рассказать о подробностях, отметив: "Идея сырая".

При этом глава департамента отметила, что по данным Росстата доля теневого сектора составляет 12-14% от всего экономического оборота в РФ. "По данным МВФ, это 33,4%, это треть российской экономики в тени. Нельзя сказать, что это точные цифры. Вы сами понимаете, что теневой сектор оценить сложно", — сказала представитель министерства.

"Это еще и неуплата подоходного налога и пенсионных денег. Наш департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15-17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял 4 миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах", — добавила она.