МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. ТCS Group, в которую входит "Тинькофф банк", как ожидается, разместит на Лондонской фондовой бирже (LSE) около 18,3 миллиона глобальных депозитарных расписок по цене 18 долларов за GDR, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, книга заявок многократно переподписана.

Ранее источники агентства в финансовых кругах сообщали, что заявки инвесторов в рамках SPO с ценой ниже 17,8 доллара за GDR могут быть не одобрены.

В среду торги расписками ТCS Group в Лондоне закрылись на цене 18,4 доллара за GDR.

Группа ранее в четверг открыла книгу заявок в рамках размещения на LSE около 18,3 миллиона GDR, что составляет около 10% акционерного капитала компании. Объем размещения оценивается в сумму около 300 миллионов долларов. Определить цену размещения эмитент намерен в пятницу, техническая часть размещения ожидается 2 июля. Организаторами выступают Morgan Stanley, Renaissance Capital, UBS и "Сбербанк КИБ".